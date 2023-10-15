Рейсом Тель-Авив-Ереван в Армению доставлены 149 граждан

Сегодня рейсом Тель-Авив-Ереван в Армению были доставлены 149 человек, большинство из которых - граждане Республики Армения либо лица с двойным гражданством. Согласно МИД, по предварительным данным, желание выехать изъявили 190 человек, но на рейс явились и вылетели 149 человек.

Правительство Армении для эвакуации граждан Армении из воюющего Израиля сегодня утром в 09:36 направило самолет в Тель-Авив. Борт, доставивший армян из столицы Израиля в Ереван, днем с опозданием на час приземлился в аэропорту «Звартноц».

Ованес Алексанян, курирующий вопросы репатриации в офисе комиссара по делам диаспоры, сообщил Радио Азатутюн, что в течение 10 дней они собирали заявления от граждан, желающих воспользоваться гуманитарным рейсом.

На вопрос, планируется ли второй рейс, он ответил: «Я не могу определенно ответить на этот вопрос, но думаю, что те наши соотечественники, которые записались, получили такую возможность».

МИД Армении утром в коротком пресс-релизе сообщил, что при необходимости предпримет дополнительные шаги, не уточнив, подразумевает ли это также предоставление жилья. В офисе комиссара по делам диаспоры не дали четкого ответа на вопрос. Алексанян сообщил, что армяне Израиля попросили только о возможности авиарейса из Армении, поскольку коммерческие рейсы в Израиле прекращены.

«Большинство из них, конечно, являются гражданами РА или лицами с двойным гражданством, и в полученном на имя комиссара письме говорилось, что они понимают социальные проблемы в стране и то, что программы нацелены на наших соотечественников из Арцаха [Нагорного Карабаха], и ожидают лишь организации авиарейса», - сказал чиновник.

Прибывшие в Армению граждане в беседах с Радио Азатутюн рассказали о ситуации, в которой они оказались. «Я поехала на несколько дней, и утром началась эта война. У нас не было надежды на то, чтобы вернуться, ни один самолет не летел. Все дороги были закрыты. И я благодарю Республику Армения за организацию нашего возвращения», - рассказала одна женщина.

«Я студент второго курса, поехал туда учиться, захотел вернуться, потому что появилась такая возможность. Когда все закончится, мне нужно будет сдать экзамены онлайн, сейчас я буду учиться онлайн», - рассказал один из приехавших.

Подробности в видеорепортаже Радио Азатутюн: