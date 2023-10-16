Правительство Армении сегодня организует специальный рейс между Тель-Авивом и Ереваном

В МИД страны отмечают, что список лиц, включенных в рейс, был составлен на основании заявлений, поданных в посольство Армении в Израиле и МИД Армении, с учетом сроков подачи заявок, наличия детей и принципа неразлучения семей.

В пресс-службе Комитета гражданской авиации сообщают, что самолет рассчитан на 220 человек, однако в комитете не уточняют, сколько человек вернется на самолете. Самолет вылетел в Тель-Авив в 09:36 по местному времени. Армян из Израиля ждут в ереванском аэропорту «Звартноц» в 15:30 по местному времени.

Не вдаваясь в подробности, в МИД Армении сообщают, что при необходимости будут предприниматься дополнительные шаги, не уточняя, подразумевает ли это и предоставление жилья.

Министерство иностранных дел Армении, в том числе через посольство Армении в Израиле, следит за развитием ситуации и при необходимости предпримет дополнительные шаги, говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщают, что на данный момент нет данных о наличии граждан Армении или армян среди жертв военных действий в Израиле.