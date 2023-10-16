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Армения

Армянская сторона готова использовать все прощадки для достижения мира на Южном Кавказе - Ваан Костанян

Вице-премьер Ваан Костанян

Армянская сторона при необходимости готова использовать все площадки для достижения мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил вице-премьер Армении Ваан Костанян, отвечая на вопрос журналистов о том, как Армения относится к звучащим из Баку и Москвы заявлениям о проведении переговоров на московских площадках.

«Армения хочет достичь мира со своими соседями, и площадка вовсе не является первичной. В то же время очень важно, чтобы наши партнеры, в присутствии которых проходят эти обсуждения с азербайджанской стороной, не пытались продвигать свои двусторонние повестки в ущерб интересам Республики Армения», - сказал Костанян.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова помочь Армении и Азербайджану в заключении мирного договора, и предложил провести переговоры в Москве.

Часть брюссельской встречи

На вопрос Радио Азатутюн, ожидается ли подписание документа в ходе встречи в Брюсселе, запланированной на конец октября, Ваан Костанян ответил: «Премьер-министр Республики Армения озвучил повестку дня и направления, которые он видит и мы видим в качестве основы для урегулирования отношений. По сути, они зафиксированы также в четырехстороннем заявлении в Гранаде. Теперь предполагается, что азербайджанская сторона должна занять определенную позицию и публично выразить свою позицию по упомянутым в Гранадском заявлении направлениям».

Что касается вопроса о том, включает ли эта повестка тему анклавов, вице-премьер отметил: «Предполагаю, что тема анклавов будет частью процесса делимитации, а Гранадское заявление касается более общих, крупных направлений».

Председатель Европейского совета Шарль Мишель пригласил лидеров Армении и Азербайджана на встречу в Брюсселе в конце месяца, дата которой неизвестна. Ереван поддерживает этот формат, Баку - тоже, о чем заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

О заявлениях американской стороны

Касаясь заявлений, звучащих с американской стороны, Костанян отметил: «Мы получили определенные разъяснения от наших американских партнеров, они также предоставили публичные сообщения по этой части, мне нечего добавить по этому поводу».

«Мы уже несколько месяцев заявляем и предупреждаем всех наших международных партнеров о том, что Азербайджан проводит агрессивную политику», - подчеркнул вице-премьер.

На днях издание Politico сообщило, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с американскими законодателями предупредил, что Азербайджан в ближайшие недели может вторгнуться в Армению. Госдепартамент США опроверг эту публикацию.

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