Госдеп опровергает приписываемое Блинкену заявление о возможном вторжении Азербайджана в Армению

В комментарии, данном армянскому информационному агентству «Арменпресс», представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что информация в статье «неверна» и что она «не отражает того, что госсекретарь Блинкен сказал законодателям».

«Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении. Мы подчеркиваем, что любое нарушение этого суверенитета и территориальной целостности приведет к серьезным последствиям. Информация об этом (ред. - Politico) неверна и не отражает того, что государственный секретарь Блинкен сказал законодателям», - в комментарии, данном «Арменпресс», сказал представитель Госдепа Миллер.