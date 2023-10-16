Бабаян видит возможность отмены указа о роспуске Нагорного Карабаха и создания нового органа управления

Самвел Бабаян видит возможность отмены указа президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о роспуске Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) до 1 января. По убеждению бывшего командующего Армией обороны Нагорного Карабаха, парламент Нагорного Карабаха может обратиться в Верховный суд по вопросу определения законности этого указа.

«Если [указ] не соответствует [закону], то он сместит этого президента за нарушение этих пунктов и изберет новый орган, который будет руководить, пытаться решить вопрос возвращения людей или вопрос переговоров и т.д.», - сказал Бабаян.

Лидер партии «Единая родина» заявил в минувшую субботу, что парламентские силы Нагорного Карабаха в ближайшие дни должны собраться для обсуждения его предложения. В офисе Бабаяна Радио Азатутюн сообщили, что обсуждения пока не было.

По утверждению Арама Арутюняна, необходимо понять, что даст отмена этого указа с политической точки зрения

Депутат правящей фракции «Свободная родина - ОГА» Национального собрания Нагорного Карабаха Арам Арутюнян также сообщил, что они пока не участвовали ни в каких обсуждениях. Правда, юридическое сообщество видит основания для обсуждения законности указа о роспуске Нагорного Карабаха, но, по мнению карабахского депутата, помимо юридических вопросов, необходимо понять, что даст отмена этого указа с политической точки зрения и каковы будут последующие шаги и конечная цель.

«Также нужно подумать о последствиях: куда мы поведем, как мы собираемся это капитализировать? Мне кажется, что в этом контексте должна состояться дискуссия», - сказал Арам Арутюнян.

Глава оппозиционной фракции «Справедливость» парламента Нагорного Карабаха Давид Галстян сказал, что узнал от нас о том, что такое обсуждение должно состояться относительно указа о роспуске Нагорного Карабаха. В то же время оппозиционный депутат подчеркнул, что с таким предложением, помимо Бабаяна, выступали многие.

«Всем нам понятно, что ни один чиновник не имеет права отменять народный референдум какой-то подписью»

«Его подходы немного другие, о чем я скажу позже. Мне не поступало никакого предложения об участии в подобном обсуждении, и я не буду это сейчас обсуждать. Мы ведем эти дискуссии со следующего дня после подписания этого указа, и этот указ сегодня уже не имеет силы, всем нам понятно, что ни один человек или политическая сила, должностное лицо не имеет права отменять народный референдум какой-то одной подписью», - сказал Галстян.

Помимо оспаривания законности указа президента Шахраманяна о роспуске Нагорного Карабаха, Самвел Бабаян также высказался о возможности возвращения жителей в Нагорный Карабах, подчеркнув, что это станет возможным, если Азербайджан согласится предоставить Нагорному Карабаху статус автономной области и обсудить тот пакет, который до военных действий 19 сентября он сам направил в Баку. Бабаян подчеркнул, что если Карабах не получит статуса автономии, то карабахцы не должны возвращаться.

«В первую очередь, нам нужно понять, к чему готов Азербайджан, к каким переговорам он готов. Тот пакет, который мы отправили, если в этих рамках он готов к переговорам, мы об этом скажем, получим эти полномочия, поймем, кому мы их даем и кто будет вести переговоры. Если мы не получим особого статуса, мы никуда не поедем, и арцахцы не возвратятся», - подчеркнул он.

Хотя Азербайджан категорически отказался предоставить какой-либо статус Нагорному Карабаху, более того, Алиев уже назначил в Степанакерте собственного коменданта, Бабаян утверждает, что до военного нападения 19 сентября Баку был готов обсудить и обсуждал отправленный им пакет из 23 пунктов, в котором также идет речь о возвращении пленных.

Между тем, руководитель оппозиционной фракции «Справедливость» Давид Галстян задается вопросом: видел ли кто-нибудь кроме Самвела Бабаяна пакет, направленный им в Баку?

«Есть ли кто-нибудь, кто видел подобный пакет предложений, документ или что-то еще? Самвел Бабаян в свое время говорил, что последним покинет Арцах [Нагорный Карабах - ред.]», - сказал он.