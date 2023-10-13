В Баку начался суд над похищенным Вагифом Хачатряном

70-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян, похищенный азербайджанскими силовиками в Лачинском коридоре в июле этого года, находится в Бакинском военном суде. Судья Зейнал Агаев на первом заседании суда зачитывает его биографию.

В суде есть переводчик и адвокат. Насколько беззащитным чувствует себя в бакинском суде Хачатрян, имеющий серьезные проблемы со здоровьем, выдают его постоянно влажные глаза. На кадрах судебного заседания также видно, что Хачатрян постоянно прикладывает руку к сердцу, ему нездоровится.

Три дочери Вагифа Хачатряна не могут найти слов, чтобы передать свои чувства. «Ужасно сломлена, не знаю, не могу найти слов», - рассказала Радио Азатутюн Венера Хачатрян.

Вагиф Хачатрян был похищен азербайджанцами на КПП на мосту Хакари в конце июля этого года. Он в сопровождении Красного Креста направлялся в Ереван для срочной операции на сердце. В тот же день Баку заявил, что он давно разыскивается как виновник геноцида в селе Мешалы. По данным азербайджанских правоохранителей, Хачатрян в 1990-е годы в селе Мешали «убил 25 человек», «нанес ущерб проживавшим там людям на сумму 5,5 миллиона манатов».

В течение этих трех месяцев его семья настаивала на том, что все это ложь, что их отец никого не убивал и не причинял вреда, он был обычным водителем.

«Вся представленная ими информация является ложью. Мой отец в 90-е годы был простым водителем, занимался сельскохозяйственными работами», - рассказала Вера Хачатрян.

«Это клевета. Он не был руководителем, он не руководил, ни одним человеком не руководил. Он не был ни командиром, ни заместителем командира. Он был водителем, во времена Советского Союза был водителем», - подчеркнула другая дочь, Цовинар Хачатрян.

В Баку нашли 59 потерпевших по этому уголовному делу, которые в эти месяцы давали интервью азербайджанским СМИ, утверждая, что видели и вспомнили Хачатряна спустя 32 года.

Официальный Ереван устами разных чиновников заявил, что этот процесс является сфабрикованным. Посол со особым поручениями Эдмон Марукян в своем микроблоге в соцсети X написал, что судебный процесс является фарсом, издевательством над Европейской конвенцией и нарушением общепризнанных международных норм.

«Я хочу это очень четко заявить: в Азербайджане, где власть не менялась более 20 лет, за то время были избраны 5 президентов в Нагорном Карабахе. Freedom House оценил Карабах как «частично свободный», а Азербайджан - как «несвободный». В Азербайджане не может быть справедливого судебного разбирательства, беспристрастного суда и/или справедливого обвинения», - подчеркнул Марукян.

Село Мешали, известное в Нагорном Карабахе как Лесной, находится в нескольких километрах от места рождения Вагифа Хачатряна, села Патара Аскеранского района. Здесь находился деревообрабатывающий завод Патара. Люди, живущие в Патара, не помнят геноцида, они помнят, что в Патара от руки азербайджанца были убиты шесть мирных жителей.

Одним из убитых был муж Гали Исраелян. «Они убили его рядом с родником, когда он пил воду. В то время не было никакой войны, было мирное время», - рассказала она.

Был убит и муж медсестры из Лесного Норы Аванесян, отправившийся искать пропавшую скотину. «В него стреляли, он был ранен. Пока доставили в больницу, он скончался», - рассказала вдова.

В Патара помнят, что азербайджанцы из Лесного ушли в 1991 году по гуманитарному коридору. В обвинении Баку, предъявленном Вагифу Хачатряну, написано, что в Мешали были убиты 25 человек, ранены 14, покинули место проживания 358 человек.

Следующее судебное заседание назначено на 17 октября.