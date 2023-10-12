Армяне могут вернуться в свои дома в Карабахе - представитель Азербайджана в Суде ООН

«20 сентября, после 30 лет незаконной оккупации со стороны Армении, Азербайджан наконец восстановил свою территориальную целостность. Армения повторила необоснованные обвинения в этнических чистках и продолжающихся зверствах против мирного населения, которые не отражают реальности, произошедшей в Карабахском экономическом регионе», - заявил сегодня в Международном суде ООН представитель Азербайджана.

По заверению Эльнура Мамедова, Азербайджан никогда не проводил и не будет проводить этнические чистки или совершать какие-либо нападения на мирное население Карабаха. По его словам, Азербайджан на самом высоком уровне разъяснил, что армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, и они должны пользоваться теми же правами, что и другие граждане Азербайджана, на равных основаниях. Армяне, заявил Мамедов, могут вернуться в свои дома в Карабахе, для их безопасного возвращения будут созданы условия. Азербайджан хочет сохранить свое многонациональное общество, подчеркнул он.

«2 октября президент Алиев представил комплексный интеграционный проект с социально-экономическими шагами и шагами по безопасному управлению для полноценной реинтеграции. ООН объявила, что планирует совершать регулярные визиты в Карабах. 24 октября Азербайджан пригласил в Карабах комиссара Совета Европы по правам человека», - сказал представитель Азербайджана.

«Азербайджан надеется, что эти меры вызовут доверие у армянских жителей, оставшихся в Карабахе, и у тех, кто, возможно, пожелает вернуться. Они могут жить как равноправные граждане Азербайджана», - заявил в Международном суде представитель Баку.

28 сентября Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН по поводу предполагаемого нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Армения призвала Гаагский суд обязать Азербайджан воздерживаться от «любых действий, прямо или косвенно направленных на депортацию оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха».

Судебные слушания начались сегодня, представитель Армении Егише Киракосян уже выступил с речью.