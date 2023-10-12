«План Баку подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке уже стал реальностью» - в Гааге начались слушания

План Баку подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке уже стал реальностью, заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, выступая сегодня на слушаниях по делу «Армения против Азербайджана» в Международном суде ООН.

В своем выступлении Киракосян, в частности, подчеркнул, что девять месяцев назад с этой же трибуны уже предупреждал, что Азербайджан реализует такой план.

«Госпожа председатель, с большой болью я говорю сегодня, что теперь это реальность. После 9-месячной блокады, которой грубо нарушались решения суда, и вопреки широкому международному осуждению, 19 сентября Азербайджан начал полномасштабное нападение на Нагорный Карабах, впервые за девять месяцев цинично открыв Лачинский коридор с одной целью – выпустить оттуда более 100 тысяч убегающих армян», - заявил Киракосян.

Подчеркнув, что подавляющее большинство населения Нагорного Карабаха на протяжении тысячелетий составляли армяне, Киракосян констатировал, что сегодня армян в Нагорном Карабахе практически нет.

«Если это не этническая чистка, то я не знаю, что такое этническая чистка», - заявил представитель Армении по международным правовым вопросам.

Азербайджан своими действиями неоднократно демонстрировал, что готов не только вводить в заблуждение международное сообщество, но и искажать постановления суда, также заявил Киракосян, подчеркнув, что в данных обстоятельствах предотвратить продолжение этнических чисток можно будет только посредством промежуточных мер защиты прав армян Карабаха, гарантирующих также сохранение тысячелетнего культурного присутствия армян, предотвращение их уничтожения - того, что было сделано в Нахичеване, делается в других частях Азербайджана, а также защиту арестованных военных и политических руководителей Нагорного Карабаха от сфабрикованных против них обвинений.

«Если промежуточные решения будут содержать неопределенность, Азербайджан исказит их и тем самым обеспечит уничтожение навсегда армянского этнического присутствия и армянской истории в Нагорном Карабахе. В таких обстоятельствах мы уже третий раз обращаемся к суду», - сказал Киракосян.

«Позвольте мне говорить открыто. С сентября 2020 года Азербайджан предпринимал шаги по этнической чистке армян Нагорного Карабаха, причем делал это параллельно с рассмотрением в этом суде заявления, поданного Арменией. Возможно, международное сообщество не остановило этот процесс из-за политических соображений, но реальность этнических чисток ясна всем. Сегодня вы еще можете существенно изменить ситуацию на местах, еще есть время предотвратить необратимость насильственной депортации этнических армян. В Нагорном Карабахе осталось небольшое число армян, также есть армяне, которые были похищены и незаконно содержатся в тюрьмах Азербайджана», - отметил Егише Киракосян.

28 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана по поводу предполагаемого нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха.

Армения призвала суд ООН подтвердить обязательство Азербайджана воздерживаться от «любых действий, прямо или косвенно направленных на депортацию оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха».

Ереван ожидает, что Баку «воздержится от принятия карательных мер против нынешних или бывших политических представителей или военных Нагорного Карабаха».

Интересы армянской стороны представляют также ряд иностранных специалистов. Сегодня в 6 часов по ереванскому времени азербайджанская сторона выступит с ответной речью.