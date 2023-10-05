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Нагорный Карабах

В Баку на четыре месяца арестованы Бако Саакян, Аркадий Гукасян и Давид Ишханян

Бако Саакян и Аркадий Гукасян

Суд Азербайджана принял решение арестовать на четыре месяца бывших президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и спикера Национального собрания НК Давида Ишханяна сроком на четыре месяца, сообщает азербайджанское информагентство АПА.

Два дня назад в Баку сообщили об аресте Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна и Давида Ишханяна.

АПА отмечает, что Гукасяну, Саакяну и Ишханяну предъявлены обвинения по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджана, не уточняя, в чем именно обвиняются нынешнее и бывшее руководство непризнанной республики.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян также задержан в Баку на четыре месяца. Ему предъявлены три серьезных обвинения: от финансирования терроризма до создания незаконных вооруженных организаций.

Баку предъявил бывшему президенту Нагорного Карабаха Араику Арутюняну обвинения как минимум по 9 статьям. По данным азербайджанских СМИ, Арутюняну может грозить пожизненное заключение.

В Азербайджане также задержаны бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и бывший заместитель командующего Вооруженными силами Давид Манукян.

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