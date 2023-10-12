Франция инициирует в СБ ООН резолюцию о возвращении армян в Нагорный Карабах

Франция инициировала новое обсуждение в Совете Безопасности ООН по принятию резолюции, которая позволит создать условия для возвращения армянского населения Нагорного Карабаха. Об этом в Сенате сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

По ее словам, эти условия должны содержать сильные гарантии защиты прав армян Карабаха, в том числе их исторических и культурных прав, для чего необходимо постоянное международное присутствие.

Колонна подчеркнула, что как бы ни пытались представить ситуацию, тем не менее, «Азербайджан спланировал и организовал депортацию более 100 тысяч армян Нагорного Карабаха».

«Это чрезвычайно тяжкое преступление, которое не может остаться безответным», - считает глава МИД Франции.

«Мы убеждены, что проблемы между Арменией и Азербайджаном могут быть решены только посредством переговорного процесса и справедливого и прочного мира. Именно поэтому Франция поддерживает посреднические усилия Евросоюза, требуя не делать никаких уступок в вопросах международного права, суверенитета и территориальной целостности Армении», - заявил глава внешнеполитического ведомства Франции.

«И параллельно мы должны продолжать поддерживать Армению, что мы и делаем, и удерживать Азербайджан от использования силы. Нет альтернативы гарантированию мира на благо всех жителей Южного Кавказа», - заявила Катрин Колонна.

Реакция Баку

По утверждению МИД Азербайджана, заявление о том, что «добровольный выезд армян из Карабахского региона якобы был спланирован Азербайджаном», показывает, что «Франция заинтересована в продолжении своей коварной и утопической политики, вопреки мнению международных организаций и даже заявлению премьер-министра Армении от 21 сентября».

Баку «еще раз напоминает французской стороне, что использование в отношении Азербайджана языка угроз и давления не может принести никаких результатов, подобные деструктивные действия должны быть немедленно прекращены».

«Все шаги, направленные против суверенитета и территориальной целостности нашей страны, будут решительно пресекаться», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.