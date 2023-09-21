Мы готовы принять возможные меры, проблема заключается в том, что Лачинский коридор закрыт - Пашинян

С момента установления режима прекращения огня, по крайней мере, до этого момента, по имеющимся у нас сведениям, подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха продолжают оставаться в тех местах, где они находились на момент установления режима прекращения огня, то же самое относится и к вооруженным силам Азербайджана, заявил премьер-министр Армении.

По словам Никола Пашиняна, в некоторых местах есть определенные нарушения режима прекращения огня. Он опроверг слухи о том, что азербайджанские войска находятся в Степанакерте.

«Ситуация в целом стабильная, - сказал он, добавив: - Информация о массовых жертвах среди мирного населения не соответствует действительности».

Никол Пашинян напомнил, что еще в первый день нападения на Нагорный Карабах он сказал, что одной из целей этого процесса является вовлечение Армении в военные действия, создание хаоса в стране. Но даже если прекращение огня установлено, это не означает, что этой повестки больше нет, подчеркнул он.

«Что касается гуманитарной ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе, то прошла информация, что Республика Армения запретила или закрыла дорогу для граждан, желающих переехать из Нагорного Карабаха в Армению. Хочу четко заявить: мы все знаем, что Лачинский коридор уже 10 месяцев закрыт. За все это время и в данный момент дороги, ведущие в Армению через Лачинский коридор, [со стороны Армении] не были закрыты ни на одну минуту и по-прежнему не закрыты, то есть, такой темы не было. Более того, в начале этой недели я дал поручение сформировать рабочую группу по приему вынужденных переселенцев, возможных групп беженцев из Нагорного Карабаха для обеспечения их положения и условий проживания», - подчеркнул он.

По словам премьер-министра, проведена подготовительная работа по размещению в Армении около 40 тысяч семей.

«Но мы не хотим об этом говорить. Почему? Потому что мы считаем, что армяне Нагорного Карабаха должны жить в своих домах, на своей родине, в достойных и безопасных условиях. Сегодня, по нашей оценке, прямой угрозы гражданскому населению Нагорного Карабаха нет. При этом, мы также знаем, что в штабе российских миротворческих войск находятся около 1200-1300 граждан, о которых они заботятся. Мы также готовы принять возможные меры. Проблема заключается в том, что Лачинский коридор закрыт», - сказал он.

В то же время Никол Пашинян подчеркнул, что Армения не проводит политику изгнания армян из Нагорного Карабаха, ее проводит Азербайджан.