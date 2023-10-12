Лавров: Россия фиксирует попытки продвижения интересов НАТО в Закавказье через Армению

«То, что касается нагнетания антироссийских настроений, это в решающей степени делается искусственно. Мы знаем о том количестве неправительственных организаций, которые в Армении были созданы за последние годы, да и раньше их тоже было немало. Эти организации не создаются с целью продвижения дружественных отношений между Арменией и Российской Федерацией. Как раз наоборот. Они нацелены на то, чтобы здесь создавать почву для антироссийских настроений и подготовки к продвижению в этом регионе через Армению интересов, прежде всего США и Евросоюза, и стран НАТО. Эти попытки мы видим, они достигают каких-то результатов», - сказал Лавров, передает ТАСС.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что у России есть «глубокое убеждение, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно, исторически братских связей с РФ». «И обращу ваше внимание, что пару дней назад премьер-министр [Армении Никол] Пашинян давал пресс-конференцию, интервью, и в нем он четко сказал, что Армения не меняет свои ориентиры. Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Ереван в другом направлении», - добавил он.