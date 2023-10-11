«Власть меньшинства должна уйти» - Марутян

«Власть меньшинства должна уйти», - такую запись в Facebook спустя несколько часов после избрания Тиграна Авиняна мэром Еревана сделал бывший мэр столицы, первый номер предвыборного списка партии «Национальный прогресс» Айк Марутян, бойкотировавший вчера первое заседание Совета старейшин.

Он подчеркнул, что у оппозиции был реальный шанс отвергнуть «Гражданский договор», бойкотировав заседание и не допустив воспроизводства правящей партии в Ереване, чего, однако, не произошло.

«Но партия «Республика» показала, что она на самом деле не оппозиция, и избрала кандидата от «Гражданского договора». То есть, зафиксируем, что те, кто отдал голоса за партию «Республика», выбрали «Гражданский договор». Что касается «Общественного голоса», то эта партия сначала попыталась продать свои голоса оппозиции, желая взамен каких-то должностей. Мы еще тогда заявили, что это предложение незаконно», - написал Марутян, подчеркнув, что хотя «Общественный голос» проголосовал против кандидатуры Авиняна, но своим присутствием, фактически, поддержал «Гражданский договор».

Для того, чтобы избраться на должность мэра, Авиняну не хватало трех голосов, которые восполнила партия «Республика». Эта оппозиционная сила подписала с властью коалиционный меморандум. Однако вступивший в должность мэра Тигран Авинян вчера не уточнил, будет ли Артак Зейналян, возглавляющий список «Республики», назначен заместителем мэра. Радио Азатутюн сегодня также попыталось узнать в мэрии, как будут распределены должности. Ответа мы пока не получили.

Вчера в голосовании приняли участие пять из семи членов партии «Общественный голос», проголосовав против Авиняна. Отсутствовали Артак Галстян, который находится под арестом, и Тигран Уриханян, находящийся в розыске. А обвинения в адрес лидера партии Вардана Гукасяна, известного по прозвищу «Дог», в ходе предвыборной кампании были ужесточены.

«Единственное, что необходимо выяснить в этом смысле, это то, чего хотел и что получил «Общественный голос» от «Гражданского договора» за свою поддержку», - в своем посте в соцсети задался вопросом Айк Марутян.

Находящийся в розыске бывший полицейский Вардан Гукасян в ответ на утверждение о том, что его партия сделала Авиняна мэром, обратился к бойкотировавшим заседание силам с вопросом: «Почему вы не пришли на заседание и не проголосовали против Авиняна? Почему сейчас, после избрания Авиняна, не складываете мандаты?»

«Пришли бы, сели, проголосовали против, пусть Тигран Авинян не прошел бы. Почему вы не пришли?» - заявил Гукасян.

Тем не менее, в случае выдвижения одного кандидата, даже если Авинян не прошел бы в первом туре, он был бы избран во втором туре. «Республика» и «Гражданский договор» вместе имеют 32 мандата. Хотя остальные три оппозиционные силы вместе имеют 33 мандата, но фактически проголосовать может 31 человек, поскольку два человека из «Общественного голоса» не могут участвовать в заседании из-за того, что один находится под стражей, а другой - в розыске.

«Демократия победила, победил избиратель», - заявил лидер «Гражданского договора», премьер-министр Никол Пашинян вчера в интервью Общественному телевидению Армении, обращаясь к выборам в Совет старейшин Еревана. Беспрецедентно низкая явка ереванцев на выборы и пропорциональное распределение голосов на выборах дают повод задуматься, признал он, при этом настаивая, что революция победила.

«Тот факт, что результаты этих выборов были фактически предопределены в результате подсчета от 50 до 150 голосов, продемонстрировал нашу непоколебимую приверженность ценностям народной, ненасильственной, бархатной революции 2018 года, демократии, верховенству закона и наше безусловное и неоспоримое уважение к воле народа», - заявил Пашинян.

Хотя «Национальный прогресс», возглавляемый Айком Марутяном, настаивает на уходе власти меньшинства, однако эта оппозиционная партия намерена участвовать в заседаниях с 14 мандатами.

Другая оппозиционная политическая сила – блок «Мать Армения» во главе с Андраником Теваняном - сторонником бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, получившая 12 мандатов, которая вчера также бойкотировала заседание, пока не сделала никаких комментариев по поводу избрания Авиняна мэром и своих дальнейших шагов.

Церемония инаугурации Тиграна Авиняна состоится 13 октября. При этом доступ СМИ в мэрию не предусмотрен.