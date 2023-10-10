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Политика

Представитель правящей партии Тигран Авинян избран мэром Еревана

Тигран Авинян

Представитель правящей партии «Гражданский договор» Тигран Авинян был сегодня избран мэром Еревана на первом заседании новоизбранного Совета старейшин 32 голосами «за» и 5 голосами «против».

Авинян был единственным кандидатом, выдвинутым на пост мэра, и для избрания ему требовалось 27 голосов.

По результатам состоявшихся 17 сентября выборов в Совет старейшин армянской столицы вошли партии «Гражданский договор», «Национальный прогресс», «Республика», «Общественный голос» и блок «Мать Армения». Партия «Гражданский договор» получила наибольшее количество голосов - 32,5 процента.

Блок «Мать Армения» (лидер Андраник Теванян) и партия «Национальный прогресс» (первый номер Айк Марутян) бойкотировали сегодняшнее заседание, надеясь таким образом создать ситуацию отсутствия кворума, что привело бы к проведению новых муниципальных выборов.

Сегодня же новоизбранный мэр Тигран Авинян и лидер списка поддержавшей его кандидатуру партии «Республика» Артак Зейналян подписали меморандум о сотрудничестве.

«Мы с нашими партнерами обсудили сотрудничество, и, учитывая результаты выборов, мы будем осуществлять управление городом Ереван, разделяя общую ответственностью», - заявил Авинян.

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