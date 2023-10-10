Представитель правящей партии Тигран Авинян избран мэром Еревана

Авинян был единственным кандидатом, выдвинутым на пост мэра, и для избрания ему требовалось 27 голосов.

По результатам состоявшихся 17 сентября выборов в Совет старейшин армянской столицы вошли партии «Гражданский договор», «Национальный прогресс», «Республика», «Общественный голос» и блок «Мать Армения». Партия «Гражданский договор» получила наибольшее количество голосов - 32,5 процента.

Блок «Мать Армения» (лидер Андраник Теванян) и партия «Национальный прогресс» (первый номер Айк Марутян) бойкотировали сегодняшнее заседание, надеясь таким образом создать ситуацию отсутствия кворума, что привело бы к проведению новых муниципальных выборов.

Сегодня же новоизбранный мэр Тигран Авинян и лидер списка поддержавшей его кандидатуру партии «Республика» Артак Зейналян подписали меморандум о сотрудничестве.

«Мы с нашими партнерами обсудили сотрудничество, и, учитывая результаты выборов, мы будем осуществлять управление городом Ереван, разделяя общую ответственностью», - заявил Авинян.