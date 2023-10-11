В США ответили Лаврову: Единственная цель Вашингтона – стабильный мир на Южном Кавказе

Миллер сделал данное заявление в ответ на то, что написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей большой статье, где он обвинил США в «геополитических амбициях» и вмешательстве в вопросы Южного Кавказа, включая Нагорный Карабах.

«Это абсолютно неправда», — заявил Миллер во время брифинга.

Лавров, в частности, написал, что «сейчас Брюссель, заботясь о своих геополитических амбициях, навязывает свои «посреднические услуги» Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ».

«Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать», – указал в своей статье глава МИД России.