По мнению Гаро Пайлана, президент Турции единодушен со своим российским коллегой в вопросе оказания давления на Армению

Вскоре после заверений Баку в том, что Азербайджан не намерен силой открывать коридор в Нахичеван, это суверенная территория Армении, и они просто хотят иметь транспортное сообщение, президент Турции вчера вновь заявил, что если Ереван хочет нормализовать отношения, то должен предоставить так называемый «Зангезурский коридор».

«Мы еще раз поздравляем наших азербайджанских братьев с победой, достигнутой в Карабахе решительной и мужественной борьбой. Учитывая именно этот опыт, мы ожидаем от руководства Армении политики, основанной на мире, безопасности и процветании, на здравом смысле и справедливости. Мы готовы шаг за шагом развивать наши отношения с Арменией, если они выполнят свои обещания, особенно по открытию Зангезурского коридора», - заявил турецкий лидер.

По мнению Реджепа Эрдогана, эту реальность должен принять и Иран, который регулярно заявляет, что не потерпит никакого изменения границ в регионе. «Это исторический шаг, который проложит путь для политических и экономических шагов, которые в свою очередь обеспечат мир и спокойствие в регионе», - заявил Эрдоган.

Более того, сам Эрдоган несколько дней назад заявлял, что если Армения не согласится на коридор, то он пройдет по территории Ирана. Более того, накануне был заложен первый камень в основание моста, ведущего из Азербайджана в Иран.

Турецкий деятель армянского происхождения из Стамбула Гаро Пайлан не удивлен вчерашней речью Эрдогана. Он убежден, что президент Турции единодушен со своим российским коллегой Владимиром Путиным в вопросе оказания давления на Армению.

«Я уверен, что есть сценарий, и он был разработан совместно с Россией. Сейчас сценарий заключается в том, чтобы оказать еще большее давление на Армению, и у Азербайджана теперь будет больше требований, и он сможет снова напасть на Армению. Россия не хочет такой свободной, демократической страны», - сказал Пайлан.

Пайлан, по сути, выражает то же опасение, что и премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем известном послании о независимости: открытый выбор между независимостью и «окраинной губернией».

«Но если победит этот сценарий России, Армения станет такой же как Беларусь страной на Кавказе. Сейчас Турция является ключевой страной, но, к сожалению, Эрдоган этого не видит. Если Эрдоган перейдет на конструктивную сторону, мир может быть установлен за неделю, но я думаю, что есть такой сценарий, договор с Путиным, поэтому мы должны предотвратить этот договор. То есть, существует большая опасность, мы должны вместе принять эту опасность», - отметил Пайлан.

Но в то же время Гаро Пайлан добавил, что Армения одна, ей никто не поможет, и пришло время взглянуть в лицо этой реальности. «Что сказала Америка? Только, что озабочена. И Евросоюз закрывает глаза, потому что от нас особой выгоды нет, а от Азербайджана есть: газ, энергия. Мир для нас - необходимость, а для Азербайджана - нет», - сказал он.

Последний раз официальный Ереван упоминал о возможном коридоре в принятом в Гранаде заявлении, когда Пашинян вместе с главами Германии, Франции и Европейского совета, но без президента Азербайджана, призвал к открытию региональных коммуникаций на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, а также на основе принципа равенства и взаимности.

Ниже приводим интервью с Гаро Пайланом: