Лавров утверждает, что российским миротворцам есть чем заняться на Южном Кавказе

Россия на самом высоком уровне вновь заявляет, что ее миротворцам есть чем заняться на Южном Кавказе, хотя в Нагорном Карабахе, где они выполняли миротворческую миссию, армян почти не осталось.

Москва является главным посредником в установлении мира на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте «Россия в глобальной политике».

«Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать», - написал Лавров.

До этого заместитель Лаврова заявил, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остается более чем востребованной и что Москва представила Армении и Азербайджану предложения по регулированию двусторонних отношений.

В МИД Армении пока не ответили на запрос Радио Азатутюн относительно того, о чем эти предложения и приемлемы ли они для Еревана.

Баку, который до этого каждый раз подчеркивал, что российские миротворцы находятся в Карабахе временно, пока публично не потребовал от россиян покинуть Карабах. Официальная Москва периодически заявляет, что будет обсуждать вопрос российских миротворцев с Баку.

Лавров в своей статье повторил тезис официальной Москвы о том, что Брюссель, исходя из собственных интересов, вместе с Вашингтоном дестабилизирует Южный Кавказ, навязывая свои посреднические услуги Армении и Азербайджану.

В то же время Москва подчеркивает, что никогда не прекращала контакты с Арменией и Азербайджаном в направлении нормализации отношений и готова организовать новую встречу со сторонами.

Вчера заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, в частности, предложил провести трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Бишкеке, где через два дня должна состояться очередная встреча министров иностранных дел стран СНГ. Однако МИД Армении в своем ответе на запрос Радио Азатутюн заявил, что Армения будет представлена в Бишкеке на уровне заместителя министра иностранных дел.

Через несколько часов после этого заявления Москва сообщила, что заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам СНГ Михаил Галузин принял посла Армении в России Вагаршака Арутюняна. МИД России не раскрывает подробностей встречи, на сайте ведомства лишь отмечается, что в ходе беседы были обсуждены некоторые актуальные вопросы армяно-российских отношений.