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Лавров утверждает, что российским миротворцам есть чем заняться на Южном Кавказе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (архив)

Россия на самом высоком уровне вновь заявляет, что ее миротворцам есть чем заняться на Южном Кавказе, хотя в Нагорном Карабахе, где они выполняли миротворческую миссию, армян почти не осталось.

Москва является главным посредником в установлении мира на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье, опубликованной на сайте «Россия в глобальной политике».

«Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для налаживания мирной жизни, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент готов всячески этому способствовать», - написал Лавров.

До этого заместитель Лаврова заявил, что миссия российских миротворцев в Нагорном Карабахе остается более чем востребованной и что Москва представила Армении и Азербайджану предложения по регулированию двусторонних отношений.

В МИД Армении пока не ответили на запрос Радио Азатутюн относительно того, о чем эти предложения и приемлемы ли они для Еревана.

Баку, который до этого каждый раз подчеркивал, что российские миротворцы находятся в Карабахе временно, пока публично не потребовал от россиян покинуть Карабах. Официальная Москва периодически заявляет, что будет обсуждать вопрос российских миротворцев с Баку.

Лавров в своей статье повторил тезис официальной Москвы о том, что Брюссель, исходя из собственных интересов, вместе с Вашингтоном дестабилизирует Южный Кавказ, навязывая свои посреднические услуги Армении и Азербайджану.

В то же время Москва подчеркивает, что никогда не прекращала контакты с Арменией и Азербайджаном в направлении нормализации отношений и готова организовать новую встречу со сторонами.

Вчера заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, в частности, предложил провести трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России в Бишкеке, где через два дня должна состояться очередная встреча министров иностранных дел стран СНГ. Однако МИД Армении в своем ответе на запрос Радио Азатутюн заявил, что Армения будет представлена в Бишкеке на уровне заместителя министра иностранных дел.

Через несколько часов после этого заявления Москва сообщила, что заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам СНГ Михаил Галузин принял посла Армении в России Вагаршака Арутюняна. МИД России не раскрывает подробностей встречи, на сайте ведомства лишь отмечается, что в ходе беседы были обсуждены некоторые актуальные вопросы армяно-российских отношений.

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Լավրովը պնդում է՝ ռուս խաղաղապահներն անելիք ունեն Հարավային Կովկասում

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