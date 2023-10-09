Точка в конфликте Еревана и Баку не поставлена - Галузин

Точка в конфликте Еревана и Баку не поставлена, заявил в интервью РБК заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что «после операции Азербайджана 19 сентября и последовавшего затем решения непризнанной Нагорно-Карабахской республики о самороспуске в конфликте между Баку и Ереваном вокруг Нагорного Карабаха поставлена точка».

Галузин сначала напомнил, что прекращение боевых действий 20 сентября было достигнуто при посредничестве российского миротворческого контингента, который был дислоцирован в Карабахе в соответствии с трехсторонними соглашениями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а затем подчеркнул, что таким образом Россия продолжила выполнение своей важнейшей стабилизирующей роли на Южном Кавказе.

«То есть, та ситуация, которую мы видим сейчас, когда нет боевых действий, это во многом заслуга России и ее миротворческого контингента», - сказал замминистра иностранных дел.

Галузин подчеркнул, что конфликт еще не исчерпан и комплекс трехсторонних соглашений между лидерами России, Азербайджана и Армении остается актуальным.

«Речь идет о достижении договоренностей по таким важнейшим компонентам, как разблокирование транспортных коммуникаций и экономических связей между Арменией и Азербайджаном, о делимитации границы с ее последующей демаркацией, о подписании мирного договора и о налаживании контактов между общественными деятелями, экспертными сообществами, парламентариями Азербайджана и Армении. Все это в комплексе должно вывести на взаимоприемлемые условия нормализации, которые будут зафиксированы в будущем договоре. И Россия как честный посредник, который имеет отношения партнерства и союзничества с обеими странами, будет стремиться к содействию тому, чтобы были достигнуты устойчивые сбалансированные договоренности между двумя нашими соседями», - сказал он.

Представитель МИД РФ также отметил, что они не против содействия ЕС и США.

«Если Евросоюз и США хотят помочь их реализации, то, конечно же, мы не будем этому противодействовать – сказал замглавы МИД РФ, подчеркнув: - Но если речь пойдет о том, чтобы воспользоваться российскими наработками и действовать без России, понятное дело, что такой подход нас устроить не может».

Галузин сегодня еще раз повторил ранее выраженную позицию Москвы: «Евросоюз не столько озабочен урегулированием, сколько тем, чтобы вытеснить из региона Россию».

«Миссия миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе остается более чем востребованной»

Миссия российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе остается более чем востребованной, сказал замглавы российского МИДа, подчеркнув, что российские военные сопровождали эвакуационные колонны, обеспечивая порядок и безопасность, кроме того, контакты между армянами Карабаха и представителями властей Азербайджана также ведутся при участии представителей командования российского миротворческого контингента, комплекс очень сложных вопросов, связанных с дальнейшим обустройством в Карабахе, тоже решается между представителями карабахских армян и властей Азербайджанской Республики при содействии российских миротворцев.

«Роль нашего контингента востребована, и я полагаю, что в дальнейшем она также будет необходима. Во-первых, остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались. Нельзя исключать, что кто-то из тех, кто сегодня вышел из Карабаха, на каком-то этапе примет решение вернуться. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала. Вопрос, какими могли бы быть модальности дальнейшего пребывания этого контингента, будет обсуждаться и решаться между Москвой и Баку по установленным каналам», - сказал Галузин.

Москва рассматривает возможность проведения дискуссии на уровне министров иностранных дел в Бишкеке 2 октября

На вопрос, запланированы ли в ближайшее время какие-то переговоры между властями Азербайджана и Армении в России, Галузин ответил, что диалог России, Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта никогда и не прерывался и они рассматривают возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ.



«Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах», - сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Москва считает необходимым зафиксировать в мирном соглашении права и безопасность армянского населения Карабаха

Говоря о возможности заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном до конца текущего года, Михаил Галузин, в частности, подчеркнул необходимость четкой фиксации в мирном договоре темы обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

«Мы исходим из необходимости четкой фиксации в мирном договоре темы обеспечения надежных прав и безопасности армянского населения Карабаха и представили сторонам определенные идеи на этот счет. Надеемся, что они окажутся востребованными, как окажется востребованной и наша точка зрения о том, что нужны механизмы поддержки дальнейшей реализации подписанного мирного договора. Такой механизм, который не наносил бы ущерба суверенитету и независимости Армении и Азербайджана» - сказал замглавы МИД РФ.