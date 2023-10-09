Если не будут предприняты жесткие шаги, азербайджанское вторжение –вопрос нескольких недель - глава представительства РА в ЕС

Посол Армении в Королевстве Бельгия, глава представительства Армении в Евросоюзе Тигран Балаян предупредил, что «если Запад не предпримет жестких шагов, то вторжение Азербайджана в Армению - вопрос нескольких недель». Об этом посол заявил в интервью, данном на днях брюссельскому изданию Brussels Signal.

«Сейчас мы находимся под непосредственной угрозой нападения на Армению, потому что если коллективный Запад не ответит Алиеву конкретными шагами, то у того не будет причин ограничиваться Нагорным Карабахом», - заявил Балаян.

На вопрос, насколько непосредственной является эта угроза, посол ответил: «Если не будут предприняты жесткие шаги, то это вопрос нескольких недель».

На основании каких данных посол Армении в Бельгии предупредил о непосредственной опасности нападения Азербайджана в течение нескольких недель? Получить в МИД Армении ответ на этот вопрос пока не удалось.

Есть ли у военного ведомства Армении оперативная информация о том, что Азербайджан планирует вторжение в Армению в ближайшие недели?

Пресс-секретарь министра обороны сообщил Радио Азатутюн, что на данный момент ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.

«Министерство обороны должным образом информирует общественность о нарушениях режима прекращения огня, а также о ситуации на передовой. А на данный момент могу сказать, что на данный момент обстановка на передовой относительно стабильная», - сказал Арам Торосян.



Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе резко обострилась 1 сентября на участке Гегаркуника. Армянская сторона сообщила о погибших и раненых. Месяц спустя, 2 октября, один армянский военнослужащий был убит в результате обстрела со стороны Азербайджана автомобиля, доставлявшего продовольствие на позиции.