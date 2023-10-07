Официальный Ереван присоединяется к международным призывам остановить насилие в Израиле

В Ереване выразили соболезнования родственникам погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.
«Мы присоединяемся к международным призывам остановить насилие», - говорится в заявлении МИД Армении, размещенном на странице в социальной сети X.
Официальный Ереван заявляет, что он шокирован насилием между палестинцами и Израилем и нападениями на гражданское население.
В Ереване выразили соболезнования родственникам погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.
«Мы присоединяемся к международным призывам остановить насилие», - говорится в заявлении МИД Армении, размещенном на странице в социальной сети X.