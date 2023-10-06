По данным ТАСС, делегация РФ сегодня посетит РА для обсуждения сроков вывода миротворцев из НК. Ереван не располагает такой информацией

Делегация Министерства обороны России сегодня прибудет в Ереван для обсуждения сроков вывода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на свой дипломатический источник.

Между тем, в Министерстве обороны Армении Радио Азатутюн сообщили, что не располагают информацией о визите делегации Минобороны РФ в Армению.

А вчера Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы завершили свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мартакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха.

В то же время в российском военном ведомстве добавили: «Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения».

Точных данных о том, сколько армян осталось в Нагорном Карабахе, нет. Азербайджан до сих пор официально сообщил о примерно 100 лицах, обратившихся в «программу реинтеграции». А в неофициальном телеграмм-канале российских миротворцев есть видео о том, как военные пекут хлеб, чтобы, как написано, «раздать его жителям».

По официальным данным Армении, из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 100 тыс. вынужденных переселенцев.

Радио Азатутюн также поинтересовалось в МИД Армении, можно ли по дипломатическим каналам получить информацию о том, почему миротворцы демонтируют свои наблюдательные посты в ряде районов, намерены ли они уйти. Пресс-секретарь МИД не прокомментировала вопрос, отметив, что его адресатом является не Ереван.

Между тем в последние дни из Москвы звучали различные комментарии по поводу судьбы миротворцев. Вчера депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин заявил, что «российским миротворцам больше некого охранять», что является «ударом по российским позициям в регионе». А накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула, что миротворцы не намерены уходить и этот вопрос они обсудят с Баку.

«Мы получаем информацию, что часть жителей Карабаха думает вернуться. Как они формулируют это, если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность. В таком случае Россия будет оказывать содействие и этим процессам в контактах с азербайджанской стороной», - сказала Захарова.

Российский миротворческий контингент был развернут в Нагорном Карабахе в 2020 году, сразу после 44-дневной войны, на пятилетний срок, истекающий в 2025 году.