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Нагорный Карабах

По данным ТАСС, делегация РФ сегодня посетит РА для обсуждения сроков вывода миротворцев из НК. Ереван нет располагает такой информацией

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (архив)

Делегация Минобороны России сегодня прибудет в Ереван для обсуждения сроков вывода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на свой дипломатический источник.

«Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха», - сообщил источник агентства.

Однако официальный Ереван заявляет, что не располагает информацией о визите делегации Министерства обороны РФ в Армению.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян сообщил Радио Азатутюн, что подобная встреча в Минобороны Армении не планируется.

«Минобороны РА не располагает информацией о визите делегации Минобороны России, о чем недавно писала пресса, и подобная встреча в Минобороны РА не запланирована», - сказал Радио Азатутюн Торосян.

Российский миротворческий контингент был развернут в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года на основе трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года. Срок пребывания российских миротворческих войск был определен пятью годами со дня подписания заявления с автоматическим продлением еще на пять лет, если ни одна из сторон соглашения не заявит о намерении прекратить применение настоящего положения за 6 месяцев до окончания срока.

Однако после военных действий 19 сентября, когда был подписан указ о роспуске Республики Арцах (Нагорно-Карабахаской Республики) 1 января 2024 года, а затем более 100 тысяч человек покинули Нагорный Карабах, Кремль заявил, что неясно, какая судьба ждет миротворцев в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь Путина уточнил лишь одно: будущий договор должен быть заключен между Азербайджаном и Россией.

«Говорить о том, что будет дальше с российской миротворческой миссией в Нагорном Карабахе, пока сложно, поскольку речь идет о действиях на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», - сказал Дмитрий Песков.

Вчера Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы «завершили свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах» Нагорного Карабаха.

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