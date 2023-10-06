По данным ТАСС, делегация РФ сегодня посетит РА для обсуждения сроков вывода миротворцев из НК. Ереван нет располагает такой информацией

Делегация Минобороны России сегодня прибудет в Ереван для обсуждения сроков вывода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на свой дипломатический источник.

«Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждаться конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха», - сообщил источник агентства.

Однако официальный Ереван заявляет, что не располагает информацией о визите делегации Министерства обороны РФ в Армению.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян сообщил Радио Азатутюн, что подобная встреча в Минобороны Армении не планируется.

«Минобороны РА не располагает информацией о визите делегации Минобороны России, о чем недавно писала пресса, и подобная встреча в Минобороны РА не запланирована», - сказал Радио Азатутюн Торосян.

Российский миротворческий контингент был развернут в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года на основе трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года. Срок пребывания российских миротворческих войск был определен пятью годами со дня подписания заявления с автоматическим продлением еще на пять лет, если ни одна из сторон соглашения не заявит о намерении прекратить применение настоящего положения за 6 месяцев до окончания срока.

Однако после военных действий 19 сентября, когда был подписан указ о роспуске Республики Арцах (Нагорно-Карабахаской Республики) 1 января 2024 года, а затем более 100 тысяч человек покинули Нагорный Карабах, Кремль заявил, что неясно, какая судьба ждет миротворцев в ближайшем будущем.

Пресс-секретарь Путина уточнил лишь одно: будущий договор должен быть заключен между Азербайджаном и Россией.

«Говорить о том, что будет дальше с российской миротворческой миссией в Нагорном Карабахе, пока сложно, поскольку речь идет о действиях на территории Азербайджана. Это будет являться предметом нашего обсуждения с азербайджанской стороной», - сказал Дмитрий Песков.

Вчера Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы «завершили свертывание временных наблюдательных постов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах» Нагорного Карабаха.