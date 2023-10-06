То, что происходит в Нагорном Карабахе, напоминает этническую чистку – Колонна

Колонна отметила, что Франция уже давно является другом Армении и выступает на ее стороне.

По мнению Колонны, происходящее в Нагорном Карабахе напоминает этническую чистку. Глава МИД Франции подчеркнула, что люди вынуждены оттуда уезжать.

Она подчеркнул, что Азербайджан должен уважать свои обязательства, а также международное право.

Катрин Колонна также подтвердила, что вопрос санкций против Азербайджана не стоит на повестке дня.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Гранаде, что «сейчас не время для санкций» против Азербайджана, необходимо продолжить переговоры с этой страной, «чтобы защитить Армению наилучшим образом».