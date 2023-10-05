Евросоюз выражает поддержку Армении

Украина и Карабах - таковы основные вопросы, адресуемые лидерам, идущим по голубой ковровой дорожке на открывшемся сегодня в испанской Гранаде третьем саммите Европейского политического сообщества.

Предпримет ли Евросоюз какие-либо шаги против Азербайджана в связи с его военной операцией, которая привела к депортации 100 тысяч армян? Такой вопрос задали председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Мы сразу же, еще в конце сентября, выступили с заявлением, решительно осудив военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и решительно призвали к возобновлению диалога для мирного урегулирования. Это то, над чем мы работаем, и сейчас важно поддержать Армению», - заявила Урсула фон дер Ляйен, фактически ничего не сказав о возможных мерах, которые могут быть приняты против Азербайджана.

Председатель Еврокомиссии также заявила, что сегодня в ходе дискуссий в Гранаде она проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы решительно поддерживаем Армению и ее гуманитарные нужды, мы уже выделили 5,2 млн евро поддержки, сегодня на встрече с премьер-министром Пашиняном я объявлю, что мы удвоим эту поддержку, доведя до 10,4 млн евро. Мы также предоставляем 15 млн евро в качестве прямой поддержки бюджета, и сегодня мы обсудим, что еще мы можем сделать для Армении в этой сложной ситуации», - сказала чиновница ЕС.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, касаясь отказа президента Азербайджана от участия в пятисторонней встрече в Гранаде, заявил, что это решение Ильхама Алиева, которое он не хотел бы комментировать публично.

Касаясь кризиса в Карабахе, Мишель заявил: «Во-первых, мы шокированы решением Азербайджана применить военную силу. Во-вторых, два дня назад у меня был телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, он четко заявил, что у них нет территориальных амбиций и требований в отношении Армении. Это должно быть четко указано, я думаю, обе страны признают территориальную целостность друг друга. И в-третьих, мы поможем Армении преодолеть последствия военной операции, начатой Азербайджаном. В Армении много беженцев, и мы должны оказать гуманитарную помощь».

«Мы также должны учитывать, что Армения хочет укрепить связи с Евросоюзом. Два года назад мы пообещали Армении инвестиционный пакет в 2 млрд евро, мы должны выполнить это обещание и не можем его откладывать. Армения нуждается в нашей поддержке», - подчеркнул глава Европейского совета.

Сегодня в испанской Гранаде должна была состояться пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Европейского совета Шарля Мишеля, но вчера Ильхам Алиев заявил, что не будет участвовать в ней.

Сегодня высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил, что в Гранаде пройдет четырехсторонняя встреча Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля без участия Алиева. На ней будут обсуждаться текущая ситуация, перспективы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также практические меры по продвижению и углублению повестки ЕС- Армения.