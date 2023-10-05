В ходе дискуссий в Гранаде будет обсуждаться Армения - глава Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что сегодня в ходе дискуссий в Гранаде будет обсуждаться Армения, кроме того, она проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Мы решительно поддерживаем Армению и ее гуманитарные нужды, мы уже выделили 5,2 млн евро поддержки, сегодня на встрече с премьер-министром Пашиняном я объявлю, что мы удвоим эту поддержку, доведя до 10,4 млн евро. Мы также предоставляем 15 млн евро в качестве прямой поддержки бюджета, и сегодня мы обсудим, что еще мы можем сделать для Армении в этой сложной ситуации», - сказала председатель Еврокомиссии.

На вопрос, примет ли Евросоюз какие-либо меры против Азербайджана в связи с его военной операцией, которая привела к депортации 100 тысяч армян, фон дер Ляйен ответила: «Мы сразу же, еще в конце сентября, выступили с заявлением, решительно осудив военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и решительно призвали к возобновлению диалога для мирного урегулирования. Это то, над чем мы работаем, и сейчас важно поддержать Армению».

Глава Еврокомиссии фактически ничего не сказала о возможных мерах, которые могут быть приняты против Азербайджана.