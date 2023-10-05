Минобороны: ВС Азербайджана открыли огонь по машине, снабжающей продовольствием армянские позиции

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

«5 октября в районе 13:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по машине, снабжающей продовольствием личный состав армянских позиций на участке Норабак (Гегаркуникская область). Пострадавших нет», - говорится в сообщении, распространенном армянским оборонным ведомством.

Между тем, согласно азербайджанским СМИ, Министерство обороны Азербайджана сообщили о обстреле с армянской стороны азербайджанских позиций из стрелкового оружия различного калибра на западных рубежах страны.

«Подразделения азербайджанской армии не понесли потерь в личном составе и технике», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.