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Армения

Минобороны: ВС Азербайджана открыли огонь по машине, снабжающей продовольствием армянские позиции

Здание Министерства обороны Армении в Ереване

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь на участке Норабак.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

«5 октября в районе 13:50 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по машине, снабжающей продовольствием личный состав армянских позиций на участке Норабак (Гегаркуникская область). Пострадавших нет», - говорится в сообщении, распространенном армянским оборонным ведомством.

Между тем, согласно азербайджанским СМИ, Министерство обороны Азербайджана сообщили о обстреле с армянской стороны азербайджанских позиций из стрелкового оружия различного калибра на западных рубежах страны.

«Подразделения азербайджанской армии не понесли потерь в личном составе и технике», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

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