На встрече в Стамбуле речь шла о решении неотложных гуманитарных проблем и оказании гуманитарной помощи Нагорному Карабаху – Патель

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель в ходе брифинга в среду не пожелал называть встречу секретной, подчеркнув, что США регулярно общаются с заинтересованными сторонами в регионе.

Патель представил некоторые подробности, заявив, что они собрались в Стамбуле для решения конкретных неотложных гуманитарных проблем и оказания гуманитарной помощи Нагорному Карабаху.

«Именно этому и была посвящена встреча», - сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США.

На вопрос, была ли это встреча сопредседателей Минской группы, Патель ответил, что это была встреча на рабочем уровне. Что касается того, кто был инициатором, заместитель пресс-секретаря Госдепа заявил, что не хочет уточнять больше того, что уже сказал.

Он подтвердил, что США продолжают активно участвовать и поддерживать стороны в достижении стабильного мира на Южном Кавказе.

На вопрос, не разочаровало ли то, что «домино начали рушиться» через два дня после встречи, Патель ответил: «В целом, это ситуация, которая продолжает нас глубоко беспокоить. Мы, конечно, обеспокоены ситуацией, сложившейся после недавних военных действий, в результате которых более 100 тысяч армян бежали из Нагорно-Карабахского региона в Армению, и мы внимательно следим за ситуацией на местах. Конечно, мы, как и прежде, обеспокоены и продолжаем обращать внимание на гуманитарные последствия. Это одна из причин указанной встречи».

Ссылаясь на неназванного высокопоставленного дипломата и чиновников США и ЕС, издание Politico сообщило, что представители Евросоюза, США и России провели секретные переговоры в Стамбуле 17 сентября, за два дня до новой эскалации в Карабахе.