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Армения

Премьер-министр Армении примет участие в 3-м саммите Европейского политического сообщества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду вечером с рабочим визитом отбывает в Испанию.

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Сообщается, что 5 октября Пашинян в испанской Гранаде примет участие в 3-м саммите Европейского политического сообщества.

«В рамках мероприятия премьер-министр проведет встречи с международными партнерами», - говорится в официальном сообщении.

Отметим, что в Гранаде на завтра была запланирована пятисторонняя встреча с участием лидеров Армении, Азербайджана, Франции, Германии и Европейского совета, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в ней. По сообщению азербайджанского агентства АПА, Баку предложил, чтобы во встрече приняла участие также турецкая сторона, однако против этого, в частности, выступили Париж и Берлин.

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