Договор с Францией будет касаться военно-технического сотрудничества - Армен Хачатрян

Договор, который будет подписан с Францией, будет касаться не формирования военного союза, а военно-технического сотрудничества, в том числе приобретения вооружения, сообщил Радио Азатутюн заместитель председателя комиссии по обороне парламента Армении, депутат правящей фракции «Гражданский договор» Армен Хачатрян.

О решении Парижа заключить договор о предоставлении Армении военной техники вчера в Ереване заявила министр иностранных дел Франции.

Армен Хачатрян сказал, что Армения пока оружие от Франции не получила.

На вопрос, какое вооружение ожидает Армения - оборонительное или наступательное, Хачатурян ответил: «Речь может идти об оборонных видах вооружения. Также открылось большое поле для подготовки кадров с базовым офицерским образованием в военных учебных заведениях Франции ».

По словам Хачатряна, на переговорах с Францией будет обсуждаться также вопрос приобретения новых систем ПВО.

«Противовоздушная оборона сегодня является одним из самых больших наших пробелов и проблем, особенно после 44-дневной войны и событий сентября прошлого года. В сентябре прошлого года были поражены наши некоторые объекты ПВО. Даже если бы мы ничего не потеряли и сохранили то, что было, это все равно не соответствует сегодняшней ситуации, поэтому нам необходимо вывести это в новое качество. И мы должны рассмотреть лучшие мировые образцы, а также наши особенности, что мы маленькая страна, у нас нет даже стратегической территориальной глубины, в соответствии с этим уже нам нужно организовывать нашу противовоздушную оборону», - отметил депутат.

Хачатрян отметил, что переговоры с Францией по этой теме не исключают переговоров с другими странами.

На вопрос, будет ли оружие предоставлено бесплатно или Армении нужно будет за него заплатить, провластный депутат ответил, что при приобретении оружия подарков не бывает, конечно, Республика Армения за все заплатит.

«Республика Армения способна заплатить, но процессы приобретения оружия во всем мире довольно сложны, и необходимо пройти ряд процессов, чтобы эти процессы стали реальными, предметными. Я знаю, что вас интересует по существу: когда именно сюда прибудет какое-то конкретное оружие? Если оно прибудет, думаю, вы об этом не узнаете, а если узнаете, значит, работы были выполнены не в полном объеме. Но процесс довольно длительный, и быстрых результатов в этой области не бывает».

На уточняющий вопрос, сколько именно продлится этот процесс, он ответил, что, возможно, год.

Оппозиция также отмечает важность соглашения о поставках военной техники из Франции.

«Армения стоит перед новыми испытаниями, и ей необходимо противостоять с вооруженной, нормальной армией. Другой вопрос, что армия – это не только вооружение, не только люди, армия предполагает правильное управление, предполагает постановку и решение правильных тактических и стратегических задач, что в случае с этой властью я исключаю», - сказал депутат оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян вчера сказал, что Париж не сделал предварительным условием для военно-технического сотрудничества выход Армении из возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Депутат правящей фракции Армен Хачатрян считает, что российские партнеры не имеют морального права говорить: почему Армения сотрудничает с другими странами? По словам Хачатряна, Армения приобретала 99 процентов вооружений у России, что в последние годы стало невозможно.

На вопрос, учитывая как военную, так и экономическую зависимость от России, созданы ли подушки безопасности на случай негативной реакции Москвы, есть ли какие-то расчеты, Хачатрян ответил: «Конечно, все просчитывается, но сейчас главная задача - повысить нашу обороноспособность, мы должны преодолеть препятствия даже ценой лишений».

Представитель действующей власти, считающей мир с Азербайджаном очень близким, в то же время посчитал агрессию против Армении сегодня реальной. Хачатрян заверил, что Армения будет стремиться расширять сотрудничество со странами Запада.

Между тем, на фоне больших ожиданий от Франции в сфере безопасности политический аналитик Акоп Бадалян поднимает вопрос о перевозке оружия. У Армении и Франции нет общей границы, а логистические возможности зависят от Грузии и Ирана.

«Наряду с приветствием возникает вопрос, насколько эффективным может быть французское направление, если интересы в этом направлении не совпадут, например, с интересами и представлениями Ирана или Грузии, которая, в свою очередь, находится под значительным влиянием Азербайджана и Турции», - сказал Бадалян.

После 44-дневной войны Армения в военно-технической сфере также сотрудничает с Индией, однако подробности официальные источники не раскрывают.