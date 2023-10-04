МИД РФ сообщил об отсутствии просьб о содействии в освобождении экс-руководства Карабаха

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«К нам никто не обращался, - отметила дипломат. - Каких-то формальных или неформальных обращений, если не брать информационную сферу и многое, что там говорится, не было».

Согласно российскому информагентству, официальный представитель министерства призвала «честно вести диалог на этот счет».

«В первую очередь нужно вспомнить, что упомянутые лица являются гражданами Армении: кто-то из них отказался от российского гражданства, у кого-то изначально было только армянское гражданство, но на сегодняшний день гражданства РФ нет ни у кого», - заявила Мария Захарова.

Напомним, что Азербайджан арестовал бывших президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего госминистра Рубена Варданяна, спикер карабахского парламента Давида Ишханяна, советника президента НК, бывшего главу МИД НК Давида Бабаяна, бывшего командующего Армией обороны НК Левона Мнацаканяна и бывшего заместителя командующего Армией обороны НК Давида Манукяна.