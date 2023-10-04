Вашингтон уважает право Армении присоединиться к Международному уголовному суду – Патель

Об этом вчера заявил на пресс-конференции заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Парламент Армении вчера ратифицировал Римский статут. Присоединяясь к Римскому статуту, власти Армении хотят привлечь Азербайджан к ответственности за военные преступления, а Кремль заявляет, что ратификация Римского статута не является правильным шагом с точки зрения двусторонних отношений. «К действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы», - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, угрожает ли Россия Армении своими действиями, и защитят ли США Армению от потенциальной российской агрессии, Патель лишь подчеркнул, что США продолжают общаться с руководством Азербайджана и Армении на самых высоких уровнях для достижения достойного и прочного мира.

«Не случайно Соединенные Штаты в последние недели и позже повторяли свой призыв к созданию долгосрочной независимой международной наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе, чтобы обеспечить защиту прав и безопасности этнических армян», - сказал Патель.

На вопрос, согласен ли он с опасениями, что, особенно после ухода армян из Карабаха, российские миротворцы находятся там не для того, чтобы «поддерживать мир в Карабахе, а для того, чтобы сохранить кусок Карабаха», Патель ответил так: «Я просто не хочу делать предположений. Я повторю то, что сказал Мэтью Миллер: такое присутствие [российских миротворцев] по-прежнему вызывает обеспокоенность. Однако мы делаем все, чтобы был установлен достойный и прочный мир».