В комиссию парламента Турции поступила петиция по вопросу закрытия Армянской АЭС

В комиссию по петициям Великого национального собрания (парламента) Турции поступила петиция от граждан о принятии мер по закрытию Мецаморской АЭС, расположенной в Армении в 16 километрах от границы с Турцией. Авторы обращения выразили обеспокоенность тем, что в связи с истечением срока эксплуатации АЭС может представлять опасность.

В ответ законодатели сообщили информацию, полученную от ряда государственных структур. В частности, по утверждению МИД Турции, МАГАТЭ и ЕС пришли к выводу, что состояние безопасности Мецаморской АЭС не соответствует современным требованиям.

«Эта АЭС опасна для всего региона», - заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции, в то же время подчеркнув, что ее закрытие является исключительной компетенцией Армении, однако Анкара продолжит свои усилия в этом направлении.

Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении, депутат фракции «Гражданский договор» Саркис Ханданян сказал, что не видит никакой опасности в этом заявлении парламента Турции.

«Подобные требования неуместны и несвоевременны. Армения будет действовать так, как это исходит из ее энергетической безопасности. Если я не ошибаюсь, подобных обращений было много, весь мир сейчас переходит на атомную энергетику, учитывая проблемы, связанные с углеводородными ресурсами», - сказал Ханданян.

Между тем, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян убежден, что Турция поставила перед собой конкретную цель и будет ее добиваться последовательными шагами.

«Этого и следовало ожидать, потому что Турция не раз поднимала этот вопрос, говорят, что он связан с экологией и безопасностью... На самом деле цель - поставить Армению в энергетическую зависимость, создать дополнительные вызовы для населения Армении, безопасности Армении», - отметил Хачатрян.

Год назад Армению посетил генеральный директор МАГАТЭ, на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном он обсудил работы по повышению уровня безопасности Армянской АЭС.

Рафаэль Гросси с удовлетворением высказался о реформах безопасности, проведенных на Армянской АЭС. «Экономика Армении зависит от Мецаморской атомной электростанции. И Международное агентство по атомной энергии продолжит предлагать свое содействие, чтобы помочь станции поставлять низкоуглеродную энергию безопасным и надежным образом. Я рад видеть реформы безопасности, проведенные в Мецаморе, я впечатлен самоотверженностью его преданных своему делу сотрудников», - написал он.

Армянская АЭС вблизи города Мецамор была введена в эксплуатацию в 1979 году и остановлена в 1989 году после Спитакского землетрясения. В 1995 году атомную электростанцию расконсервировали при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС вырабатывает около трети всей электроэнергии в Армении. В ноябре 2021 года завершились работы по масштабной модернизации энергоблока, что позволило продлить срок его эксплуатации до 2026 года. Однако созданная по инициативе Росатома рабочая группа намерена продлить срок эксплуатации Мецаморской АЭС еще на десять лет, до 2036 года.