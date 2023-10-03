Турция вновь призывает закрыть Армянскую АЭС

В турецком парламенте отметили, что Мецаморская АЭС расположена всего в 16 километрах от турецкой границы.

В Комитете по петициям Великого Национального Собрания, рассматривающем обращения граждан Турции, отметили, что проведен семинар по радиационной аварийной ситуации, целью которого было оказание информационной помощи жителям Игдыра.

По соглашению с Минздравом Турции были выделены препараты йода, обеспечено их распределение и хранение в необходимых местах.

На местном уровне также принимаются меры по принятию мер в случае радиационной аварийной ситуации.

По утверждению МИД Турции, МАГАТЭ и ЕС пришли к выводу, что статус безопасности Мецаморской АЭС не соответствует современным требованиям.

МАГАТЭ продолжает прилагать усилия для решения вопросов, связанных с безопасностью Армянской АЭС. Сотрудники МАГАЕЭ регулярно проводят проверки в Армении.

«Эта АЭС является фактором риска для всего региона. Турция говорит об упомянутых опасностях как на конференциях МАГАТЭ, так и на других международных площадках», - отметили в МИД Турции.

МИД Турции настаивает на закрытии Армянской АЭС.

«Вопрос, связанный с этим, будет и дальше находиться в центре внимания нашей страны», - говорится в заявлении МИД Турции.