Заседание армянского парламента проходит в атмосфере взаимных обвинений в «сдаче» Нагорного Карабаха

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян обвинил правительство в проведении политики, которая ведет к «гибели нации», заметив, что в начале заседания состоящее из представителей власти руководство парламента даже не сочло необходимым почтить память погибших.

Ваагн Алексанян из правящей партии «Граждански договор» в ответ порекомендовал направлять обвинения правильному адресату.

«Или вы думаете, что мы помним, в какой эйфории вы пребывали, как праздновали захват власти в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.]. Помните, ваш коллега сказал: «Этой сменой власти мы доказали, что у Нагорного Карабаха есть мощный союзник в лице России?» Где этот союзник? Вы сказали: «Отныне власть в Нагорном Карабахе принадлежит патриотам». Каким патриотам? Тем, которые подписали указ об упразднении Нагорного Карабаха? Сколько капитуляций было в нашей истории, все они на вас, это на вашей партии, господин Минасян», - сказал Алексанян, обращаясь к оппозиционному депутату, представляющему партию «Дашнакцутюн».

Руководитель оппозиционной фракции «Честь имею», республиканец Айк Мамиджанян, в свою очередь, заявил: «Сдача Арцаха официально была осуществлена премьер-министром Никол Пашинян в Праге, когда он объявил, что Арцах является частью Азербайджана, чего никто никогда не делал».

«Во-вторых, уважаемые граждане, давайте зафиксируем одну вещь: когда 100 тысяч человек находятся в ситуации катастрофы и существует непосредственная угроза Армении, единственная цель «Гражданского договора» - назначить мнимых виновников, им плевать на Родину, они заинтересованы только в назначении политических виновников», - заявил Мамиджанян.

Председатель Национального собрания Ален Симонен ответил: «Удивляюсь, почему вы не сказали этот первый тезис по-русски. Ведь это русские тебе сказали сказать это, правда?»

Отметим, что в повестке дня заседаний НС 18 вопросов, в том числе ратификация Римского статута.

Москва болезненно восприняла планы Армении по ратификации Римского статута. В прошлом месяце посол Армении в Москве был вызван в МИД РФ в том числе и по данному вопросу.

Отметим, что ратификация Арменией Римского статута, в числе прочего, будет предполагать арест российского лидера Владимира Путина в случае его приезда в Армению по делу, возбужденному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.