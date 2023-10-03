Евросоюз рядом с Арменией в вопросе помощи вынужденным переселенцам – Урсула фон дер Ляйен

Подчеркнув, что Евросоюз увеличил гуманитарное финансирование на 5,2 миллиона евро, фон дер Ляйен также сообщила, что в пятницу в Армению прибудет еврокомиссар по вопросам европейской гражданской защиты и гуманитарной помощи для оценки дальнейших потребностей.

По данным армянской стороны, в ходе телефонного разговора Пашинян и фон дер Ляйен обсудили ситуацию, вызванную насильственной депортацией армян из Нагорного Карабаха, региональную ситуацию и вопросы, связанные с повесткой сотрудничества Армения-ЕС.

Сообщается, что стороны договорились продолжить дискуссии в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Гранаде на этой неделе.

Переговоры Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в испанском городе 5 октября должны пройти при посредничестве Запада. За круглым столом с лидерами Армении и Азербайджана в обсуждении также примут участие лидеры Франции, Германии и Европейского совета.