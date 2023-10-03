Вашингтон призывает Ереван и Баку вернуться за стол переговоров

В ходе вчерашнего брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер подчеркнул, что, помимо статуса Нагорного Карабаха, есть и другие вопросы, вызывающие споры, и необходимо вернуться за стол переговоров для обсуждения и решения этих проблем.

Соединенные Штаты серьезно относятся к обвинениям в этнических чистках, геноциде и других злодеяниях, заявил представитель Госдепартамента США, подчеркнув, что Вашингтон не будет уклоняться от принятия соответствующих мер по привлечению к ответственности виновных в злодеяниях в случае наличия доказательств того, что они действительно имели место.

«Конечно, это правда, что сто тысяч, или, я бы сказал, около ста тысяч этнических армян уехали из Нагорного Карабаха в Армению. Сейчас я думаю, что никто из нас не может сказать, какой процент этих людей планирует остаться в Армении навсегда, какой процент может захотеть вернуться, если позволят условия. Вот почему мы повторяем наш призыв к созданию независимой международной наблюдательной миссии, которая обеспечит прозрачность, а также права и безопасность этнических армян в Нагорном Карабахе. Азербайджан дал такие гарантии. Мы считаем, что там должна быть международная наблюдательная миссия, чтобы наблюдать и гарантировать их», - сказал Миллер, еще раз подчеркнув, что те, кто хочет, должны вернуться в Карабах, и их права должны уважаться, и должна быть международная мониторинговая миссия, чтобы обеспечить это.

«Азербайджан гарантирует, что права армянских жителей Карабаха будут защищены», - заключил он.

По последним данным, число насильственно переселенных из Нагорного Карабаха в Армению составляет 100 тысяч 520 человек. Количество транспортных средств, проехавших по мосту Хакари, составляет 21 тысяча 107.