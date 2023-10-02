Президент Шахраманян все еще находится в Нагорном Карабахе. Неизвестно, где находятся другие бывшие и нынешние чиновники НК

Сегодня, спустя две недели после военного нападения Азербайджана, по словам карабахских официальных лиц, в Нагорном Карабахе практически не осталось армян. На данный момент в Степанакерте находятся около двух десятков спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые продолжают поиски погибших и пропавших без вести.

По сообщению Информационного штаба НК, до окончания поисков президент Самвел Шахраманян также останется в Нагорном Карабахе.

«Президент Республики Арцах [Нагорный Карабах - ред.] Самвел Шахраманян с группой ответственных лиц останутся в Степанакерте до завершения работ по поиску останков погибших и без вести пропавших в результате военных действий 19-20 сентября и взрыва, произошедшего на топливохранилище в Аскеранском районе 25 сентября», - сообщили вчера в штабе.

По утверждению официальных источников, не исключено, что несколько человек все еще находятся в столице или районах. Информационный штаб НК вчера не исключил, что в Карабахе все еще могут быть люди, которые не смогли уехать. За прошедшую неделю мост Хакари пересекли более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха. Сколько армян находилось в Карабахе до военного нападения Азербайджана, официально не уточняется.

«Также сообщаем, что правительство держит в центре внимания вопрос граждан, желающих переехать в РА, но по каким-либо причинам все еще находящихся на территории республик», - отметили в Информационном штабе.

После задержаний со стороны Баку официальных лиц Нагорного Карабаха пока не ясно, где находятся бывшие и нынешние руководители Нагорного Карабаха: Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, председатель Национального собрания НК Давид Ишханян и другие официальные лица. Официальные источники умалчивают, находятся ли они все еще в Карабахе или уже выехали оттуда.

Баку выдвинул тяжкие обвинения в адрес многих бывших и нынешних должностных лиц НК. Уже арестованы бывший государственный министр НК Рубен Варданян, бывший министр иностранных дел Давив Бабаян, бывший министр обороны НК Левон Мнацаканян, бывший заместитель командующего Армией обороны НК Давид Манукян.

Еще вчера омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян опубликовал видео и сообщил, что последний автобус из Нагорного Карабаха с 15 пассажирами прибыл в Горис.

«Небольшая команда преданных делу людей по следам сотен сигналов ходила по адресам, от дома к дому, чтобы эвакуировать беспомощных людей.

Если у вас еще есть точная информация об одиноких или беспомощных людях, оставшихся в Арцахе, вам следует обратиться в Международный комитет Красного Креста (МККК) или предоставить информацию нам для передачи в МККК», - написал Степанян.