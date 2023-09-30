В результате военной операции Азербайджана в настоящее время происходит массовая миграция армян Карабаха – Петер Стано

Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Необходимо оказать срочную, непрерывную, беспрепятственную гуманитарную поддержку тем, кто все еще нуждается в Карабахе, а также тем, кто уехал. Евросоюз поддерживает работу Международного комитета Красного Креста (МККК), который способствует экстренной эвакуации раненых и больных и оказанию экстренной помощи на месте», - отметил Стано.

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС отметил, что Еврокомиссия объявила о выделении дополнительной гуманитарной помощи на сумму в 5 миллионов евро для помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении и тем, кто находится в уязвимом положении в Карабахе.

«ЕС и его государства-члены готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь. Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая право достойно жить в своих домах без запугивания и дискриминации, а также право на возвращение перемещенных лиц. Важно, чтобы миссия ООН смогла войти в этот район в ближайшие несколько дней. Евросоюз принял к сведению заявление властей Азербайджана о начале процесса регистрации армянских жителей через специальную платформу. ЕС продолжит внимательно следить за развитием событий на местах», - говорится в сообщении.