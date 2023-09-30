По данным Минздрава, в состав гуманитарного груза входит медицинское оборудование и лекарства для лечения тяжелораненых вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.
Франция отправила в Армению 5 тонн гуманитарной помощи. В ереванском аэропорту «Звартноц» его приняли первый заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян и посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.
По данным Минздрава, в состав гуманитарного груза входит медицинское оборудование и лекарства для лечения тяжелораненых вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.