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Армения

Франция отправила в Армению 5 тонн гуманитарной помощи

Франция отправила в Армению 5 тонн гуманитарной помощи. В ереванском аэропорту «Звартноц» его приняли первый заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян и посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

По данным Минздрава, в состав гуманитарного груза входит медицинское оборудование и лекарства для лечения тяжелораненых вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

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