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Америка: сутки до шатдауна

Америка: сутки до шатдауна
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Америка: сутки до шатдауна

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Госучреждения в США начали уведомлять сотрудников о возможном прекращении работы, пока в Конгрессе пытаются достичь соглашения по бюджету на следующие 12 месяцев. Более 4 миллионов американских военных и госслужащих могут остаться без зарплаты. Власти Азербайджана задержали экс-командующего армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики Левона Мнацаканяна. Почти 100 американских законодателей призвали Госдепартамент ввести санкции против азербайджанских чиновников за военные атаки и блокаду Нагорного Карабаха. За минувшие сутки Россия обстреляла ряд областей Украины, включая Херсонскую и Николаевскую, сообщают местные власти

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