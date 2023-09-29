Франция является реальным союзником армянского народа и Армении – Ален Симонян

Как передает пресс-служба парламента Армении, выразив благодарность за инициирование встречи, спикер НС РА отметил, что самые пессимистичные прогнозы по проводимой Азербайджаном политике и агрессии фактически сбылись.

«Стороны обсудили проблемы, вызванные депатриацией армян Нагорного Карабаха. Состоялся обмен мнениями о необходимости применения международных санкций против Азербайджана. Ален Симонян подчеркнул, что Франция является реальным союзником армянского народа и Армении, выразив уверенность в продолжении усилий Франции по обеспечению безопасности РА. Он отметил, что ожидает от НС Франции и Сената выражения своего отношения к произошедшим и продолжающимся трагическим событиям. Французский коллега выразила поддержку народу Нагорного Карабаха, отметив, что приложит все усилия для стабилизации ситуации. Стороны коснулись существующих в регионе опасений, в том числе в Армении.

Состоялся обмен мнениями о необходимости осуждения политики Азербайджана международным сообществом. Председатель НС РА в завершение встречи поблагодарил министра иностранных дел Франции Катрин Колонны за заявление во французском парламенте об открытии консульства в Сюнике», - говорится в сообщении.