Белый дом: США окажут дополнительную поддержку жителям Нагорного Карабаха

Об этом говорится в письменном заявлении главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

Американская сторона «с болью восприняла новость о том, что в результате взрыва склада бензина в Нагорном Карабахе по меньшей мере 68 человек погибли и сотни человек получили ранения». «Мы призываем к продолжению гуманитарного доступа в Нагорный Карабах на благо всех нуждающихся», - подчеркнула Уотсон.

Представитель Белого дома заверила, что «Соединенные Штаты продолжат поддерживать тех, кто пострадал от нынешнего кризиса». Она отметила, что из Нагорного Карабаха в Армению перешли 28 тысяч человек.

«Глава [USAID] Саманта Пауэр находится на месте, и Соединенные Штаты объявляют о дополнительной гуманитарной помощи для удовлетворения медицинских и других неотложных потребностей», - сказала представитель Белого дома.