В результате взрыва на Аскеранском складе топлива госпитализированы 290 человек. Команда врачей из РА на вертолете вылетела в Степанакерт

В результате сильного взрыва, произошедшего вчера на складе топлива в Аскеранском районе, в Республиканский медицинский центр, медицинский центр «Аревик», медицинский центр Иваняна и медицинский центр российских миротворцев поступило 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести.

Видео из телеграмм-канала российских миротворцев

Согласно информационному штабу Нагорного Карабаха, семеро пострадавших скончались в больнице.

Степанакерт отмечает, что десятки людей, пострадавших от взрыва, все еще находятся в крайне тяжелом состоянии, 13 неопознанных тел были переданы в Бюро судебно-медицинской экспертизы, многие люди считаются без вести пропавшими, они получили ожоги в результате взрыва и дополнительная информация о них нуждается в проверке.

Вчера омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил, что точное число погибших и раненых пока невозможно определить, отметив, что существует острая необходимость эвакуировать пострадавших по воздуху, чтобы спасти их жизни.

Вчера в Минздраве Армении Радио Азатутюн сообщили, что принимаются все возможные меры для обеспечения перевозки пострадавших воздушным и наземным путем, однако ночь и плохие погодные условия делают транспортировку на данный момент невозможной.

По данным Минздрава РА, армянские ожоговые специалисты и реаниматологи находятся в постоянном контакте с коллегами из Степанакерта.

Сегодня утром Ереван сообщил, что, команда врачей Армении с необходимыми медикаментами и медицинскими устройствами вылетела из Еревана в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим, в центральной больнице Степанакерта пациентов готовят к перевозке.