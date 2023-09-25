Взрыв в Карабахе на территории, прилегающей к дороге Степанакерт-Аскеран. Есть жертвы

Есть жертвы и раненые, многие пострадавшие с ожогами доставлены в медицинские учреждения, сообщает ГСЧС.
Сообщается, что в настоящее время на месте работают спасательная и медицинская оперативная группы.
На складе бензина вблизи трассы Степанакерт-Аскеран произошел сильный взрыв, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Нагорного Карабаха.
Есть жертвы и раненые, многие пострадавшие с ожогами доставлены в медицинские учреждения, сообщает ГСЧС.
Сообщается, что в настоящее время на месте работают спасательная и медицинская оперативная группы.