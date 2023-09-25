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Нагорный Карабах

Взрыв в Карабахе на территории, прилегающей к дороге Степанакерт-Аскеран. Есть жертвы

На складе бензина вблизи трассы Степанакерт-Аскеран произошел сильный взрыв, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Нагорного Карабаха.

Есть жертвы и раненые, многие пострадавшие с ожогами доставлены в медицинские учреждения, сообщает ГСЧС.

Сообщается, что в настоящее время на месте работают спасательная и медицинская оперативная группы.

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