«Должна быть международная миссия, которая будет обеспечивать права и безопасность жителей Нагорного Карабаха» - Миллер

Он, в частности, подчеркнул сохранение существующего режима прекращения огня, удовлетворение гуманитарных потребностей народа Нагорного Карабаха, и установление устойчивого мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Миллер подчеркнул, что этнические армяне Нагорного Карабаха должны иметь возможность оставаться в своих домах, если захотят, и жить в мирных и достойных условиях, подчеркнув, что их права и безопасность должны уважаться. Что касается желающих покинуть Нагорный Карабах, то должен быть обеспечен их безопасный выезд, независимо, под контролем третьей стороны, сказал представитель Госдепа США.

Азербайджан, подчеркнул Миллер, несет ответственность за защиту мирного населения, обеспечение гуманного обращения с ним, в том числе с подозреваемыми в участии в боевых действиях.

«Мы считаем, что должна быть международная миссия, которая будет обеспечивать прозрачность и гарантировать права и безопасность жителей Нагорного Карабаха в соответствии с публичными заявлениями Азербайджана», - сказал Миллер, отметив, что Россия показала, что это не партнер по безопасности, на которого можно положиться.

Миллер подтвердил, что мирное соглашение вполне достижимо, если обе стороны готовы пойти на трудные компромиссы.

«Очевидно, что ничего подобного мы не видели в последние несколько месяцев. Президент Алиев и премьер-министр Пашинян объявили, что собираются встретиться на следующей неделе. Мы считаем важным, чтобы они встретились и в конечном итоге преодолели разногласия между двумя странами», - сказал Миллер.