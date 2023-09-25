Директор USAID и представитель Госдепа США прибыли в Армению

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Йюри Ким сегодня прибыли в Армению.

Согласно заявлению посольства США в Армении, Пауэр «подтвердит поддержку США суверенитета, независимости, территориальной целостности и демократии Армении, а также предпримет шаги для удовлетворения гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия в Нагорном Карабахе».

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия Армении по установлению достойного и прочного мира в регионе.

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и обеспечить беспрепятственный доступ международным гуманитарным организациям и коммерческому транспорту».

Высокопоставленные чиновники США проведут встречи с руководством Армении, ранее сообщило агентство Reuters.