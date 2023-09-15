Менендес: «Алиев хочет подчинить себе армян Нагорного Карабаха, подвергнув их голодной смерти»

«Полки магазинов пусты, в машинах скорой помощи нет бензина, число выкидышей выросло в три раза и, согласно репортажу «Би-би-си», треть смертей вызвана недоеданием», - такими мрачными словами сенатор Боб Менендес открыл слушания по ситуации в Нагорном Карабахе в комитете Сената США по международным отношениям.

На вопросы председателя комитета Менендеса и других сенаторов ответила, исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким.

Проводивший слушания Менендес описал тяжелое положение армян Нагорного Карабаха, отметив, что массовый голод жителей - это вопрос нескольких недель. Это преступление необходимо предотвратить, что для этого делает исполнительная власть Соединенных Штатов, заявил он.

Сенаторы задали Ким множество вопросов, вот несколько из них: погласно трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, русские должны были контролировать ситуацию, но они ничего не делают, как Вашингтон может вмешаться? почему исполнительная власть не рассматривает возможность восстановления действия резолюции 907 «Акта о поддержке свободы» 1992 года? как можно заставить президента Азербайджана Ильхама Алиева открыть Лачинскую дорогу?

Йюри Ким, которая лично участвует в переговорном процессе и провела телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, сообщила сенаторам, что Госдепартамент активно помогает сторонам установить достойный и долгосрочный мир, что также исходит из интересов США.

«Статус-кво для нас совершенно неприемлем. Мы не прекратим работу, пока не найдем решение. Этот коридор должен быть открыт для гуманитарной помощи, грузов и частного транспорта. Мы неоднократно доводили этот мессидж до руководства Азербайджана как публично, так и в частном порядке», - сказала Ким.

Она также отметила, что армяно-азербайджанская война не окончена и необходимо сделать все для обеспечения мира между двумя странами.

По словам Ким, США передали Баку два очень четких мессиджа. Во-первых, Лачинский коридор должен быть безоговорочно и немедленно открыт.

«Во-вторых, мы не потерпим никаких военных действий, никаких нападений на народ Нагорного Карабаха», - сказала исполняющая обязанности помощника госсекретаря США.

На слушаниях также выступил сенатор-ветеран Бен Кардин. Он отметил, что этот конфликт длится уже давно, он знаком с проблемой еще с 1990-х годов. По его словам, история показывает, что США способны внести решающий вклад в урегулирование затяжных конфликтов.

«Лидерство США крайне важно для разрешения этого затяжного конфликта», - сказал Кардин.

Под конец слушаний Менендес поинтересовался, почему Алиев игнорирует все призывы и держит коридор закрытым, почему правительство США не хочет предпринимать более жесткие шаги, обсуждать возможность введения в отношении него персональных санкций и привлечения к ответственности.

Ким ответила, что предпочитает не говорить об этом на открытых слушаниях, это можно обсудить в закрытом режиме.

«Почему? - возразил Менендес и продолжил. – Я могу дать не подразумевающий секретности ответ. Он не открывает Лачин, потому что хочет подчинить народ Нагорного Карабаха, заморив его голодом или угрожая голодной смертью. Нет необходимости делать из этого секрет».

Менендес также с горечью добавил: «Я занимаюсь этим делом 31 год, иногда меня удивляют комментарии представителей Госдепартамента в этом комитете».