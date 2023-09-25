Сенатор Питерс подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении

Об этом сегодня сообщила пресс-служба премьер-министра Армении.

В сообщении отмечается, что «премьер-министр высоко оценил визит г-на Питерса в Армению в сложной для армянского народа ситуации и подчеркнул важность поддержки США в преодолении возникших проблем».

«Никол Пашинян подчеркнул важность налаженного тесного сотрудничества с США, в том числе в укреплении демократии в нашей стране, эффективной реализации реформ и в других направлениях.

Сенатор Питерс выразил обеспокоенность сложившейся в Нагорном Карабахе тяжелой гуманитарной ситуацией и подчеркнул необходимость доставки гуманитарной помощи: продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Он поделился впечатлениями от посещения Сюникской и Вайоцдзорской областей, подтвердил поддержку США территориальной целостности Армении.

Была затронута сложившаяся в Нагорном Карабахе гуманитарная ситуация, а также вопросы повестки безопасности и защиты прав армян Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении.