Пять жителей Сарнахбюра, в том числе трое детей, были убиты, есть пленные – карабахский омбудсмен

Защитник прав человека представил имена убитых мирных жетелей Сарнахбюра: Александр Алексанян, Гоар Григорян, Нвер Погосян, Микаел Погосян, Давид Алексанян. Последние три жертвы — дети.

До нападения Азербайджана 19 сентября в Сарнахбюре проживало 76 жителей.

Спустя несколько дней после прекращения боев до сих пор нет точного количества жертв и раненых. По данным, опубликованным Офисом омбудсмена Нагорного Карабаха 20 сентября, в результате нападения Азербайджана погибло не менее 200 человек, более 400 получили ранения. Эти цифры не были обновлены.