Лавров: ЕС навязывает посредничество Баку и Еревану

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Сейчас Брюссель навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ», - отметил министр, передает ТАСС.

Лавров также заявил о наличии в Армении «мощнейшего прозападного лобби, работающего на подрыв влияния России».

«То, что в Армении, как и в целом в ряде других стран бывшего Советского Союза есть мощнейшее лобби в лице созданных, в том числе и по линии многих западных фондов, прослойка неправительственных организаций, которые продвигают интересы США и их союзников, а эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России — это факт. Таких организаций там много», - сказал он.

«Мы к этому относимся как к искусственно нагнетаемым страстям. Повторю еще раз - мы знаем, кто в этом заинтересован, и кто этим руководит», - добавил российский министр.

Глава российского дипведомства отметил, что влияние России в регионе «возрастает». «Многое проясняется прямо сейчас на наших глазах», - подчеркнул он. Лавров обратил внимание также на то, что руководство Армении «периодически само подливает масло в огонь».

Кроме того, министр иностранных дел указал на убежденность российской стороны в том, что армянский народ связывает свою историю с РФ и другими дружественными странами, «а не теми, кто приезжает из-за океана». По его словам, антироссийские настроения в Армении искусственно нагнетаются прозападным лобби.

«У нас есть устойчивые убеждения, что армянский народ помнит нашу общую историю и свою историю связывают с Россией и другими дружественными странами, прежде всего, странами этого региона, а не теми, кто приезжает из-за океана», - сказал Лавров.

Что касается ситуации в Нагорном Карабахе, глава российской дипломатии отметил, что российские миротворцы помогают контактам между представителями Нагорного Карабаха и азербайджанскими официальными лицами.

«Наши миротворцы там присутствуют, исходя из того, что их роль важна для укрепления доверия для того, чтобы карабахцы, особенно в первое время, ощущали себя в безопасности, - указал Лавров. - Сколько это потребует времени, какое количество миротворцев требуется - это вопрос, который решают на месте, на земле».